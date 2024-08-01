البيت الابيض: واشنطن حاولت التفاوض للإفراج عن المعارض الروسي اليكسي نافالني

اكد البيت الابيض ان الولايات المتحدة عملت على أن تفرج روسيا عن المعارض اليكسي نافالني قبل ان يموت في سجنه، وذلك في سياق تعليقه على عملية التبادل "التاريخية" ل24 سجينا وقاصرين اثنين بين موسكو والدول الغربية.



وقال مستشار الامن القومي الاميركي جايك ساليفان: "عملنا مع شركائنا على اتفاق يشمل اليكسي نافالني، ولكن، ويا للاسف، قضى" في شباط في ظروف ملتبسة داخل سجنه في القطب الشمالي.