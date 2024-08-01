بوتين يعفو عن 13 سجينًا أفرج عنهم ضمن صفقة التبادل مع الغربيين

اصدر الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين مراسيم بالعفو رسميًا عن 13 شخصًا دينوا في روسيا وتم الإفراج عنهم في إطار عملية كبيرة لتبادل السجناء مع الدول الغربية.



وشكر الكرملين في بيان الحكومات الاجنبية التي ساهمت في التبادل.



وأوضح أنّ بوتين وقع المراسيم التي تعفو عن كل من ايفان غيرشكوفيتش وبول ويلان واوليغ اورلوف وليليا تشانيشيفا وكسينيا فادييفا وفلاديمير كارا مورزا وايليا ياشين والكسندرا سكوتشيلنكو والسو كورماشيفا واندريه بيفوفاروف وفاديم اوستانين وديموري فورونين وكيفن ليك.