انتهاء عملية تبادل السجناء بين روسيا ودول غربية

افادت مصادر أمنية تركية لوكالة فرانس برس بانتهاء العملية الكبيرة لتبادل السجناء بين روسيا والدول الغربية والتي تمت بمساعدة أنقرة.



وقالت الرئاسة التركية في وقت سابق إنّ سبع طائرات تقل 26 شخصا، 24 كانوا معتقلين في سبع دول، إضافة الى "قاصرين اثنين"، حطت في مطار أنقرة حيث تمت عملية التبادل قبل ان تتابع طريقها.