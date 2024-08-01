جهاز الأمن الروسيّ: عودة ثمانية مواطنين روس إثر صفقة تبادل السجناء

اكد جهاز الامن الروسيّ (اف اس بي) أنّ "ثمانية مواطنين روس كانوا معتقلين في دول عدة (تنتمي الى) حلف شمال الاطلسيّ، إضافة الى قاصرين اثنين" عادوا الى روسيا في إطار عملية كبيرة لتبادل السجناء مع الغربيين.وقال الجهاز في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية إن "المواطنين الروس تمت مبادلتهم مع مجموعة أفراد تحركوا لمصلحة حكومات أجنبية وعلى حساب أمن روسيا الاتحادية".