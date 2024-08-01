اتصال بين وزير الخارجية السعوديّ ونظيره الأميركيّ للبحث في تطورات الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفيّ مع نظيره الأميركيّ أنتوني بلينكن التطورات في المنطقة وأهمية خفض حدة التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة إضافة إلى مستجدات الأوضاع في السودان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.