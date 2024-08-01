تجمع لأسر رهائن في إسرائيل لمناسبة مرور 300 يوم على خطفهم

شارك المئات في مسيرة في شوارع تل أبيب وسط غرب إسرائيل مع عائلات وأقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة، لمناسبة مرور 300 يوم على خطفهم.



وهتف المتظاهرون: "لا نصر قبل عودة الرهائن" وهم يرتدون قمصانا صفراء كتب عليها "اتفاق أو تنازل" ويحملون صور أحبائهم.



ودعا منتدى عائلات الرهائن الذي يمثل قسما من أقارب الذين احتجزوا في 7 تشرين الأول، الى هذه المسيرة ثم الى تجمع في تل أبيب تحت عنوان "كفى نطالب باتفاق".