صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، وسط حالة تأهب قصوى بشأن احتمال شن حزب الله ضربات انتقامية في أعقاب اغتيال قائد كبير هذا الأسبوع.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية الدفاعي الجوي قام بعمليات اعتراض فوق منطقة الجليل الغربي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الضربات تمثل تصعيدا للتبادل شبه اليومي لإطلاق النار المستمر منذ أشهر.