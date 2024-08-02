بايدن: مقتل إسماعيل هنية ليس مفيدا لوقف إطلاق النار

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن قتل زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية ليس مفيدا لوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة.



وقال بايدن إنه أجرى محادثة مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم الخميس.



وجاءت تصريحات بايدن في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند، حيث هبطت طائرة تحمل محتجزين أفرجت عنهم روسيا في وقت متأخر من الخميس.

