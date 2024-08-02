بلينكن: هناك "أدلة قاطعة" على فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ هناك "أدلّة قاطعة" على أنّ مرشّح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز بالانتخابات الرئاسية التي أعلن الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو فوزه بها.وقال بلينكن في بيان إنّه "بالنظر إلى الأدلة القاطعة، فمن الواضح للولايات المتحدة، والأهم من ذلك للشعب الفنزويلي، أنّ إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في 28 تمّوز".وأضاف: "إعلان النتائج من قبل المجلس الوطني للانتخابات الذي يسيطر عليه مادورو كان معيباً بشدّة، ممّا أسفر عن نتيجة معلنة لا تمثل إرادة الشعب الفنزويلي".واعتبر الوزير الأميركي أنّ ما يقوم به مادورو حالياً هو "محاولة غير ديموقراطية لقمع المشاركة السياسية والاحتفاظ بالسلطة".وشدّد بلينكن على "وجوب حماية سلامة وأمن قادة المعارضة الديموقراطية وأعضائها"، مطالباً أيضاً بإطلاق سراح المحتجّين المعتقلين.ولفت الى أن "الآن هو الوقت المناسب للأطراف الفنزويلية لبدء نقاش حول انتقال للسلطة سلمي ومحترم وفقاً للقانون الانتخابي الفنزويلي ورغبات الشعب الفنزويلي".