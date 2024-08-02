البرازيل وكولومبيا والمكسيك تطالب بـ"تحقّق محايد من نتائج" الانتخابات الفنزويلية

طالبت البرازيل وكولومبيا والمكسيك في بيان مشترك، بـ"تحقّق محايد من نتائج" الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا ويتنازع الفوز فيها كلّ من الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو والمعارضة.



وقالت الدول الثلاث في بيانها: "يجب احترام المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية من خلال تحقق محايد من النتائج"، مطالبة السلطات الانتخابية الفنزويلية بأن تنشر "سريعاً" النتائج التفصيلية لعمليات فرز الأصوات بحسب مراكز الاقتراع في الانتخابات التي جرت في 28 تمّوز.