حملة ترامب تجمع 138.7 مليون دولار في تموز

أعلنت حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب أنها جمعت 138.7 مليون دولار في تموز، مما يجعل إجمالي النقد لديها 327 مليون دولار في نهاية الشهر الذي نجا فيه الرئيس الجمهوري السابق من محاولة اغتيال.



وكان جمع التبرعات في تموز أعلى 24 بالمئة من 111.8 مليون دولار قالت الحملة إنها جمعتها في حزيران.



وكان من المتوقع أن تحفز محاولة اغتيال ترامب في 13 تموز خلال تجمع بولاية بنسلفانيا المساهمات في الحملة.



وقالت حملة ترامب الشهر الماضي إنها جمعت 331 مليون دولار في الربع الثاني، متجاوزة 264 مليون دولار جمعتها حملة المرشح الديمقراطي آنذاك والرئيس الأميركي جو بايدن خلال نفس الفترة.



وأوقف بايدن مساعيه لإعادة انتخابه في 21 تموز وأيد ترشح نائبته كامالا هاريس لانتخابات الخامس من تشرين الثاني ضد ترامب. وجاء انسحاب بايدن من السباق وسط تساؤلات حول عمره وصحته بعد أداء متلعثم في المناظرة ضد ترامب في أواخر حزيران.



وقالت حملة هاريس الانتخابية الأحد إنها جمعت 200 مليون دولار وسجلت 170 ألف متطوع جديد في الأسبوع الأول بعد أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.