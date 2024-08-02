بايدن يؤكد لنتنياهو التزام واشنطن أمن إسرائيل بمواجهة أيّ تهديدات من إيران

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال مكالمة هاتفية "التزام" الولايات المتّحدة أمن الدولة العبرية في مواجهة "أيّ تهديدات من إيران"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض في بيان إنّه خلال المحادثة الهاتفية التي شاركت فيها أيضاً نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أكّد بايدن "على أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التوترات في المنطقة".



وأوضح البيان أنّ "الرئيس أكّد مجدّداً التزامه أمن إسرائيل في مواجهة أيّ تهديدات من إيران، بما في ذلك من جماعات إرهابية تعمل بالوكالة مثل حماس وحزب الله والحوثيين".



وناقش بايدن ونتنياهو في خلال المحادثة أيضاً "الجهود الرامية لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات، بما في ذلك تلك الناجمة عن صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة".



وأوضح البيان أنّ دعم هذه الجهود يمكن أن تنطوي على "عمليات نشر جديدة لأسلحة دفاعية أميركية".