زلزال يضرب جنوب إيطاليا

أعلنت وكالات رصد أن زلزالا ضرب الخميس جنوب إيطاليا وشعر به سكان منطقة أوسع، لكن لم ترد تقارير أولية عن أضرار كبيرة.



وقالت إدارة الإطفاء الإيطالية في منشور على إكس إنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن أضرار أو طلبات للمساعدة، وهو نفس ما قالته إدارة الحماية المدنية في البلاد.



وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا بأن الزلزال وقع بالقرب من مدينة كوزنسا الساعة 9:43 مساء (1943 بتوقيت غرينتش)، وأشارت تقديراته إلى أن قوته خمس درجات.