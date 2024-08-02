بلينكن ونظيره الإماراتي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت البعثة الأميركية لدى الإمارات اليوم، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.