مسؤول روسي: إخلاء مبنى بالقرم بعد إصابته بشظية من صاروخ أتاكمز

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الخاضعة لسيطرة روسيا في شبه جزيرة القرم اليوم، أن السلطات تعكف على إخلاء مبنى سكني من تسعة طوابق بعد أن أصابته شظية من صاروخ من طراز أتاكمز.



وأكد ميخائيل رازفوجاييف الذي عينته روسيا أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات، محذرا السكان من الاقتراب من شظايا صواريخ أخرى اعترضتها الدفاعات الجوية فيما وصفه بأنه هجوم "ضخم" على المدينة خلال الليل.