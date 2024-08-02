تحقيق أسترالي بشأن غارة إسرائيلية قتلت سبعة عمال إغاثة في غزة يشير إلى "إخفاقات خطرة"

أظهر تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية ونشرت نتيجته أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة إنسانية في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة كانت نتيجة "إخفاقات خطرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي من بينها مثلاً "خطأ في تحديد هوية" الهدف.



وأجرت كانبيرا التحقيق لأنّ الأسترالية لالزامي "زومي" فرانككوم كانت في عداد عمّال منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأميركية السبعة الذين قُتلوا في نيسان في غزة عندما استُهدفت قافلتهم من طريق الخطأ بغارة جوية بعدما ظنّ الجيش الإسرائيلي أنّ عرباتها تابعة لحماس.