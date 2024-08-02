الانفصاليون في شمال مالي: قتلنا 84 مرتزقاً روسياً و47 عسكرياً الأسبوع الماضي

أعلن الانفصاليون في شمال مالي أنّهم قتلوا في المعارك التي دارت بين 25 و27 تمّوز في تينزاواتني قرب الحدود الجزائرية 84 مرتزقاً من مجموعة فاغنر الروسية و47 عسكرياً مالياً.



وأضاف الانفصاليون أنّ حوالي 30 مقاتلاً في صفوف الجيش وحلفائه نقلوا من هذا المعسكر إلى كيدال على متن مروحيات بعد أن قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطرة.



ولفت انفصاليو "الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد"، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إلى أنّ جثثاً "متفحّمة" كانت موجودة أيضاً داخل مركّبات مدرّعة وناقلات جند.