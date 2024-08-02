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الجيش الإسرائيلي يؤكد قتله صحفيا من الجزيرة ويقول إنه من حماس
أخبار دولية
2024-08-02 | 01:34
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الجيش الإسرائيلي يؤكد قتله صحفيا من الجزيرة ويقول إنه من حماس
أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل صحفي قناة الجزيرة إسماعيل الغول في غارة جوية على غزة، قائلا إنه كان ناشطا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وشارك في الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
ورفضت قناة الجزيرة ما وصفته بأنها "ادعاءات واهية" تحاول تبرير القتل المتعمد لصحفييها.
وقالت الشبكة في بيان إنها تستنكر الاتهامات الموجهة لمراسلها إسماعيل الغول من دون تقديم أي دليل أو توثيق أو مقطع مصور، وإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنها.
وقالت القناة الإخبارية القطرية الأربعاء إن الغول والمصور رامي الريفي استشهدا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة أثناء قيامهما بمهمة تصوير بالقرب من منزل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي قُتل في إيران في وقت سابق من نفس اليوم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغول كان عضوا في الوحدة التي شاركت في هجوم السابع من تشرين الأول وكان يعلم مسلحي حماس كيفية تسجيل العمليات. وذكر أنه كان متورطا في تسجيل ونشر الهجمات على القوات الإسرائيلية. وأضاف الجيش في بيان: "نشاطاته الميدانية شكلت جزءا حيويا من النشاط العسكري لحماس".
وأشارت قناة الجزيرة الى أن الغول عمل في الشبكة منذ تشرين الثاني 2023 وكانت مهنته الوحيدة هي الصحافة.
وقالت القناة إن الغول اعتقل واحتجز في مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة حين سيطرت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في آذار الماضي قبل أن يتم الافراج عنه، وهو ما يفند ويدحض ادعاءات إسرائيل الكاذبة بانتمائه لأي تنظيم.
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
صحفي
الجزيرة
إسماعيل الغول
حماس
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