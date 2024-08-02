تركيا تحجب إنستغرام بدون إبداء أسباب

أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي.تي.كيه) أنه تم حجب منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بدون إبداء أسباب أو تحديد مدّة الحجب الذي جعل تطبيق المنصة على الهاتف المحمول غير متاح أيضا.



وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون يوم الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.



وقال ألتون على منصة "إكس"، "إنها رقابة بكل بساطة"، مضيفا أن منصة إنستجرام لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.