إيتا الإيطالية للطيران تعلق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 6 آب

أعلنت شركة إيتا الإيطالية للطيران في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها "بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وطواقمها".



وأفادت بأنه سيجري تعليق الرحلات حتى السادس من آب.