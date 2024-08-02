قتلى في الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة في نيجيريا

قتل 13 شخصا على الأقل في خلال احتجاجات نيجيريا الخميس، وفق ما أعلنت منظمة العفو الدولية متّهمة قوات الأمن بقتل متظاهرين سلميين.



ووردت روايات متضاربة عن عدد القتلى، بعد يوم على خروج المتظاهرين إلى الشوارع في مدن في أنحاء نيجيريا احتجاجا على الوضع الاقتصادي.



وأفادت المنظمة في بيان على منصة "إكس" الجمعة بأن ستة أشخاص قتلوا في سوليجا قرب العاصمة أبوجا وأربعة في مدينة ميدوغوري (شمال شرق) وثلاثة في كادونا (شمال غرب) الخميس.



وذكرت الشرطة في ميدوغوري أن أربعة أشخاص قتلوا بانفجارات من دون تقديم تفاصيل.