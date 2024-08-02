الكرملين: فاديم كراسيكوف المستعاد من ألمانيا عميل في جهاز الأمن الفدرالي

أكد الكرملين أن فاديم كراسيكوف الذي أفرجت ألمانيا عنه الخميس بعدما حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل قيادي شيشاني متمرّد في برلين، هو عميل لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "كراسيكوف عضو في جهاز الأمن الفدرالي. خدم في ألفا (وحدة النخبة في جهاز الأمن الفدرالي). وخدم مع العديد من الموظفين (الحاليين) في جهاز أمن الرئيس" فلاديمير بوتين.