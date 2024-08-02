تركيا تعتقل 99 للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن السلطات التركية اعتقلت 99 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية في مداهمات في 26 إقليما في الأيام القليلة الماضية.



ولم يقدم قايا تفاصيل أخرى.