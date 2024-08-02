جيشا الفلبين واليابان يجريان أول مناورة مشتركة في بحر الصين الجنوبي

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية أن الفلبين واليابان أجرتا أول مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي اليوم الجمعة، في أحدث تعاون بين البلدين اللتين تقاومان أسلوب الصين بالمنطقة.



وقالت القوات المسلحة الفلبينية في بيان: "هذا النشاط كان جزءا من الجهود الجارية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وصولا إلى أن تصبح منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة".

