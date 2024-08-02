فرنسا تطالب بالإفراج عن مواطنها فيناتييه المعتقل في روسيا

طالبت فرنسا اليوم الجمعة موسكو بالإفراج فورًا عن الباحث الفرنسي لوران فيناتييه ورحبت بالتبادل الكبير للسجناء أمس الذي تضمن إطلاق سراح 16 سجينًا من روسيا إلى الغرب.وفي حزيران، أقر فيناتييه بالذنب في اتهامه بعدم تسجيل نفسه كعميل أجنبي أثناء جمع معلومات عن الجيش الروسي، ويواجه الآن عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.ومددت محكمة روسية هذا الأسبوع فترة الحبس الاحتياطي لفيناتييه حتى الخامس من أيلول.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "قلوبنا مع الذين ما زالوا محتجزين تعسفيًا في روسيا، وأبرزهم مواطننا لوران فيناتييه... فرنسا تطالب بالإفراج عنهم على الفور".وأمس الخميس، عاد الصحفي الأميركي إيفان جيرشكوفيتش والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان إلى الولايات المتحدة مع أميركية أخرى، بعد ساعات من إطلاق سراحهم من الاحتجاز في روسيا ضمن أكبر عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ الحرب الباردة.