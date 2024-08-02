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أوكرانيا تستعيد جثث 250 جنديًا
أخبار دولية
2024-08-02 | 08:28
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أوكرانيا تستعيد جثث 250 جنديًا
استعادت أوكرانيا جثث 250 جنديًا في "واحدة من أكبر العمليات" من هذا النوع، منذ بدء الغزو الروسيّ، قبل أكثر من عامين، وفق ما أعلنت لجنة التنسيق الأوكرانية المكلفة القضية.
وتعود هذه الجثث إلى جنود قتلوا في باخموت وأفدييفكا، وهما مدينتان محصنتان في الشرق سيطر عليهما الجيش الروسي بعد أشهر من القتال العنيف، وكذلك في مناطق لوغانسك (شرق) وخيرسون وزابوريجيا (جنوب)، وفق ما قالت اللجنة في بيان.
وأوضحت أن بعض الجثث استُعيدت من مدينة ماريوبول التي دمرها الحصار الروسي في الأشهر الأولى من الحرب عام 2022، ومن مشارح في روسيا.
وقال المتحدث باسم اللجنة بيترو ياتسنكو لوكالة فرانس برس إنّها واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع.
وستُحدَّد هويات الجنود القتلى من خلال تحليل الحمض النووي قبل تسليمها إلى الأهالي لدفنها، وفق اللجنة التي نشرت صورا تظهر مشارح بيضاء متنقلة على طريق ريفي وأشخاصا يرتدون بدلات واقية تحمل بعضها شارة الصليب الأحمر.
وأوضح ياتسنكو أنّ عملية التعرف على الجثث تستغرق أسابيع، وفي بعض الأحيان أشهرًا.
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