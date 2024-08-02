مناورات بحرية أولى مشتركة بين اليابان والفيليبين

نظّم سلاحا البحرية الفيليبينيّ واليابانيّ المناورات المشتركة الأولى بينهما، في بحر الصين الجنوبيّ، في وقت يعزز البلدان الحليفان للولايات المتحدة العلاقات الأمنية في مواجهة الضغوط الصينية المتزايدة.



وجاءت المناورات بعد توقيع مانيلا وطوكيو قبل أقل من شهر على اتفاق يسمح لكل منهما بنشر جنود في أراضي الدولة الأخرى.



وشاركت المدمّرة اليابانية "جاي إس سازانامي" والفرقاطة الفيليبينية التي تحمل صواريخ موجهة "بي آر بي جوزيه ريزال" في أول "نشاط تعاوني بحري" ثنائي بين البلدين، وفق ما أعلن الجيش الفيليبيني في بيان.



وقال إنّ "هذا النشاط كان جزءا من جهود جارية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي باتّجاه الوصول إلى ضمان حرية منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وأجرى المركبان تدريب اتصالات وقاما بمناورات تكتيكية في بحر الفيليبين الغربي، وهو الاسم الذي تطلقه مانيلا على أجزاء بحر الصين الجنوبي الأقرب إلى الساحل الفيليبيني.



وأوضح البيان بأن التدريبات "حسّنت الإمكانيات التكتيكية للبحرية الفيليبينية و(قوة الدفاع الذاتي البحري اليابانية) والعلاقات القوية المعززة والالتزام المتبادل بالمحافظة على السلم والاستقرار في المنطقة".