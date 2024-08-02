باريس تدعو رعاياها في إيران إلى مغادرتها في أقرب وقت

دعت فرنسا رعاياها - الذين لا يزالوا في إيران - إلى مغادرة البلد، في أقرب وقت، بسبب الخطر المتفاقم بحدوث تصعيد عسكريّ بين إسرائيل وطِهران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسيّ في حركة "حماس" إسماعيل هنية.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية التي لم تحدد عدد مواطنيها المعنيين بهذه التوصية الجديدة "رسميًا، لا يوصى للمواطنين الفرنسيين بالسفر إلى إيران أيًا كان الداعي لذلك".