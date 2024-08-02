القضاء الألمانيّ عارض تسليم موسكو عميل الاستخبارات كراسيكوف

أكّد الحكومة الألمانية أنّها اضطرت إلى الإفراج عن عنصر جهاز الأمن الفدراليّ الروسيّ فاديم كراسيكوف، في إطار صفقة تبادل كبيرة مع موسكو، رغم معارضة النيابة العامة الألمانية.



وصرّحت المتحدثة باسم وزارة العدل ماري كريستين فوكس لوكالة فرانس برس، أنّ المدعي العام المسؤول عن القضية قدّم حججًا مهمة للغاية لصالح تنفيذ فاديم كراسيكوف عقوبته، حتى النهاية.



وحكم على الرجل الذي أقر الكرملين الجمعة بأنه عضو في الاستخبارات الروسية، بالسجن مدى الحياة عام 2021 بتهمة قتل قائد انفصاليّ شيشاني سابق في وسط برلين قبل ذلك بعامين.



كما أشار إلى أسباب إنسانية بسبب المخاطر التي تهدد صحة وحياة المحتجزين في روسيا وبيلاروس والذين تم تبادلهم الخميس، بحسب الناطقة.



وبالتالي، طلب الوزير من المدعي العام الاثنين إطلاق سراح كراسيكوف الذي نقل بعد ذلك إلى روسيا حيث استقبله الرئيس فلاديمير بوتين.