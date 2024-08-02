الأرجنتين تعترف بالمعارض غونزاليس أوروتيا رئيسا منتخبا لفنزويلا

اعترفت الحكومة الأرجنتينية بالمعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيسا منتخبا لفنزويلا، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية ديانا موندينو على منصة إكس.



وقالت موندينو: "يمكننا جميعنا أن نؤكد من دون أدنى شك أن الفائز الشرعي والرئيس المنتخب هو إدموندو غونزاليس"، وذلك في تصريح مماثل لما أدلى به وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.