أوروغواي تعترف بفوز مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

البرازيل وكولومبيا والمكسيك تطالب بـ"تحقّق محايد من نتائج" الانتخابات الفنزويلية

البرازيل وكولومبيا والمكسيك تطالب بـ"تحقّق محايد من نتائج" الانتخابات الفنزويلية

بايدن وهاريس يستقبلان السجناء المفرج عنهم في صفقة تبادل مع روسيا (صور)