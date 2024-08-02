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البحرية الإسرائيلية استكملت اختبارا لنظام لصد عدد من التهديدات
أخبار دولية
2024-08-02 | 12:35
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البحرية الإسرائيلية استكملت اختبارا لنظام لصد عدد من التهديدات
أعلن الجيش الإسرائيلي أن البحرية الإسرائيلية استكملت في الأيام القليلة الماضية وبنجاح اختبارا لنظام اعتراض إل.آر.إيه.دي بعيد المدى المصمم لصد عدد من التهديدات بما يشمل صواريخ كروز.
وأجري الاختبار في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.
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