ترامب يعتبر عملية تبادل الأسرى انتصارًا لبوتين

انتقد الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب بشدة صفقة تبادل السجناء بين روسيا والغرب ووصفها بأنّها انتصار لبوتين، في مقابلة نشرت.



وقال المرشح الجمهوريّ عن أكبر صفقة لإطلاق السجناء منذ نهاية الحرب الباردة: "لقد حصل الروس على صفقة جيدة."



وشملت عملية التبادل 26 شخصًا بينهم الصحافيّ الأميركيّ في صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش.



وأعرب دونالد ترامب لشبكة فوكس بيزنس عن اعتقاده بأنّ عودة إيفان أمر رائع فعلًا.



وقال: "لكن هذه الاتفاقات فظيعة لانها ستؤدي إلى عدد كبير من عمليات الخطف".