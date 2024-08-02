هاريس: يشرفني أن أكون مرشحة الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية

ضمنت نائبة الرئيس الأميركيّ كامالا هاريس ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لمواجهة المرشح الجمهوريّ دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.



وقالت هاريس في اتصال هاتفيّ مع أعضاء في الحزب: "يشرفني أن أكون المرشحة المفترضة للحزب الديموقراطيّ لرئاسة الولايات المتحدة."