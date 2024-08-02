أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات في القوات الأميركية

أطلع الوزير لويد أوستن إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأميركية، في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).



ولفت البنتاغون إلى أنّ الاطلاع يأتي رغم أنّ أوستن لم يتخذ قرارًا بعد في شأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها.