ماكرون وميلوني يبحثان في ملفي الشرق الاوسط وفنزويلا على هامش الاولمبياد

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على هامش الألعاب الأولمبية في باريس، على وجه الخصوص الوضع في الشرق الأوسط وفنزويلا، وفق مكتبهما.



وأوضحت روما أن "اللقاء ركّز على المواضيع الرئيسية في السياسة الأوروبية والدولية ولا سيما آخر التطورات في فنزويلا والشرق الأوسط".



وأشار قصر الإليزيه من جهته إلى التطرق للمواضيع نفسها مضيفا أنهما بحثا أيضا "القضايا الثنائية الرئيسية".