الشرطة البريطانية تستعد لاحتجاجات مخطط لها من اليمين المتطرف

استعدت الشرطة البريطانية لمزيد من الاحتجاجات من اليمين المتطرف في نهاية الأسبوع، بعد صدامات عنيفة في أعقاب مقتل ثلاث فتيات طعنًا.وقال زعماء مسلمون إنّه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط مئات المساجد بجميع أنحاء البلاد وسط مخاوف من استهداف متظاهرين مناهضين للإسلام لدور العبادة.في لندن على وجه الخصوص، ذكرت شرطة العاصمة أنها "زادت" أعدادها "لطمأنة" السكان، في حين يتوقع تنظيم مسيرة داعمة للفلسطينيين في العاصمة بالإضافة إلى اخرى مناهضة للهجرة.