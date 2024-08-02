بايدن: لا يمكن أن أكون أكثر فخرا بترشيح الحزب الديموقراطي لهاريس

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن أنه "لا يمكن أن يكون أكثر فخرا" بعد حصول كامالا هاريس على الأصوات اللازمة لضمان ترشيح الحزب الديموقراطي لها في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.



وبعد أسبوعين على انسحابه من السباق الرئاسي لصالح نائبته، شدد بايدن على منصة إكس على أن "أحد أفضل القرارات التي اتخذتها هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس".



وقال: "الآن بعد أن أصبحت مرشحة حزبنا، لا يمكن أن أكون أكثر فخرا".