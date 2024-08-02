جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في النيجر تعلن احتجاز "رهينتين روسيين"

نشرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة تسجيلا لرجلين قالت إنهما "رهينتان روسيّان" يشيران إلى أنهما خطفا في مبانغا في جنوب غرب النيجر.



ويقول الأول بالانكليزية إن اسمه يوريت ومولود في روسيا ويعيش في أوكرانيا، وإنه يعمل جيولوجيا في شركة روسية، فيما يقول الثاني بجانبه إنه يدعى غريغ وقد وصل إلى النيجر مؤخرا.