الخطوط الجوية التركية ترجئ رحلاتها إلى إيران المقررة مساء اليوم الجمعة

أرجأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى إيران المقررة مساء اليوم الجمعة بسبب التوترات بين إسرائيل وطهران، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء من دون تحديد مصدر هذا النبأ.



وأكدت الوكالة أن الرحلات الجوية المقررة إلى مدن مختلفة في إيران ستستأنف اعتبارا من صباح غد السبت.



ولم ترد الخطوط الجوية التركية على طلب للتعليق حتى الآن.