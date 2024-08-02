وزير الدفاع الأميركي يأمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى الشرق الأوسط

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن بإرسال طائرات ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط، كما اسراب مقاتلات إضافية.



واشار البنتاغون إلى أن الجيش الأميركي يرفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.