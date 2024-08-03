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o
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إنتخاب الرئيس الفيتنامي تو لام رئيسًا للحزب الشيوعي الحاكم
أخبار دولية
2024-08-03 | 00:33
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إنتخاب الرئيس الفيتنامي تو لام رئيسًا للحزب الشيوعي الحاكم
انتخب الرئيس الفيتنامي تو لام رئيسًا للحزب الشيوعي الحاكم السبت بعد أسبوعين من وفاة سلفه نغوين فو ترونغ عن عمر يناهز 80 عامًا، بحسب ما أعلن الحزب.
وقال الحزب الشيوعي في مؤتمر صحافي إنه "صباح اليوم في 3 آب 2024، انتخبت اللجنة المركزية للحزب تو لام أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الفيتنامي".
وتوفي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ عن عمر ناهز 80 عامًا، حسبما أعلن حزبه.
والأمين العام للحزب الحاكم هو الشخصية الأكثر نفوذًا في هيكل القيادة في فيتنام، حيث يشغل الرئيس دورًا شرفيًا إلى حد كبير يشمل لقاء نظرائه الأجانب.
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