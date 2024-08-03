الغزواني يعين المختار ولد أجاي رئيسًا للوزراء

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الجمعة المختار ولد أجاي رئيسًا للوزراء، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران.



وأدى الغزواني الخميس اليمين الدستورية رئيسًا لموريتانيا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن "رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة تم تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيرًا أول".



وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.



وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهد الغزواني "محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد".