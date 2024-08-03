واشنطن تلغي إتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات 11 أيلول

ألغت الحكومة الأميركية الجمعة اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات 11 أيلول 2001 خالد شيخ محمد، بعد أن كف وزير الدفاع لويد أوستن يد المسؤولة العسكرية التي سهلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنب المتهم عقوبة الإعدام.



وقال أوستن في مذكرة موجهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو: "لقد قررت أنه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهم، فإن المسؤولية عن مثل هكذا قرار يجب أن تقع على عاتقي".



وأضاف: "أعلن انسحابي من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقعتموها في 31 تموز 2024 في القضية المذكورة أعلاه، وأطرافها هم المتهمون الثلاثة المعتقلون في غوانتانامو: خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي".



وأتت خطوة الوزير بعدما ثارت ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم ثلاثة آلاف قتيل عند سماعهم نبأ هذا الاتفاق الذي يجنب المتهمين الثلاثة عقوبة الإعدام.