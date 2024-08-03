بنما تعترف بفوز مرشح المعارضة الفنزويلية غونزاليس في الإنتخابات الرئاسية

اعترفت بنما الجمعة بفوز مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا بمواجهة الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو الذي أعلن فوزه بولاية ثالثة.



وكتب الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن "بنما تنضم إلى الاعتراف بإدموندو غو كرئيس منتخب لفنزويلا، وليسد احترام إرادة الشعب كأساس للديموقراطية".



وصادقت السلطات الانتخابية في فنزويلا على فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، في نتائج تشهد البلاد احتجاجات ضدها وتثير تنديدًا دوليًا متزايدًا.



واعترفت دول عدة بينها الولايات المتحدة والأرجنتين بفوز مرشح المعارضة بالاستحقاق.



ودعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى التظاهر السبت "في كل مدن" البلاد للتنديد بالتزوير الذي سمح، وفقا لها، بإعلان فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة.



وكانت البيرو أول بلد يعترف بغونزاليس رئيسًا "شرعيًا" لفنزويلا في خطوة أعلنتها ليما الثلاثاء، ما دفع كراكاس إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معها.



وغداة اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة رئيسًا لفنزويلا، حذت حذوها الأرجنتين وأوروغواي والبيرو والإكوادور وكوستاريكا.