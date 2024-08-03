إصابة ثلاثة شرطيين بجروح وتوقيف ثمانية أشخاص في أعمال شغب في إنكلترا

أعلنت الشرطة البريطانية فجر السبت أن ثمانية أشخاص تم توقيفهم وثلاثة من عناصرها نقلوا إلى المستشفى لعلاجهم من جروح أصيبوا بها خلال أعمال شغب دارت مساء الجمعة في ساندرلاند (شمال شرق إنكلترا) حيث قتلت ثلاث طفلات طعنًا بسكين مطلع الأسبوع.



وقالت هيلينا بارون، مسؤولة شرطة نورثمبريا، إنه "على مدار المساء، واجه هؤلاء الشرطيون مستويات مرتفعة وخطيرة من العنف، وهو أمر مؤسف تمامًا"، مشيرةً إلى أن اثنين من عناصر الشرطة ما زالا في المستشفى.



وشددت على أن "المشاهد الصادمة التي شهدناها في ساندرلاند هذا المساء (الجمعة) هي غير مقبولة على الإطلاق".



وتثير هذه التطورات المخاوف من عودة أعمال العنف التي عمت البلاد خلال الأسبوع.



وتوعدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على منصة إكس مثيري الشغب بأنهم "سيدفعون ثمن عنفهم وسلوكهم البلطجي".

