زلزال بقوة 6,8 درجات قبالة سواحل مينداناو في الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات قبالة سواحل جزيرة مينداناو جنوبي الفيليبين فجر السبت، بحسب ما أفاد مرصد الزلازل الأميركي، من دون أن يصدر تحذير من خطر حدوث تسونامي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال يقع على عمق 17 كيلومترًا وعلى بعد حوالى 20 كيلومترًا من قرية بارسيلونا شرقي جزيرة مينداناو.



من جهتها، أعلنت الوكالة الفيليبينية لرصد الزلازل أنها لا تتوقع أن يكون الزلزال قد تسبب بحدوث أضرار، لكنها حذرت من حدوث هزات ارتدادية.