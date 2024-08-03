إستشهاد 5 في ضربة إسرائيلية في الضفة الغربية منهم قيادي في حماس

أعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن قياديًا في الحركة إستشهد اليوم السبت في ضربة جوية إسرائيلية على مركبة في الضفة الغربية المحتلة، بينما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن أربعة آخرين لقوا حتفهم أيضًا.



وأشارت وفا إلى أن الأربعة لم تتحدد هوياتهم بعد.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على خلية مسلحين في أنحاء مدينة طولكرم في الضفة الغربية.



وذكرت وسائل الإعلام التابعة لحماس أن المركبة كانت تقل مقاتلين وأن قياديًا من كتائب طولكرم سقط شهيدًا.