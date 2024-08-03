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وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن تحدث مع زعيمة ومرشح المعارضة في فنزويلا
أخبار دولية
2024-08-03 | 02:03
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وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن تحدث مع زعيمة ومرشح المعارضة في فنزويلا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث أمس الجمعة مع زعيمة المعارضة الفنزويلية مارينا كورينا ماتشادو ومرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة إدموندو غونزاليس، بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن هنأ غونزاليس لحصوله على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات الأحد، وعبر عن قلقه بشأن سلامة غونزاليس وماتشادو. واعترف بلينكن يوم الخميس بفوز غونزاليس في الانتخابات.
وأثار الخلاف حول نتائج الانتخابات الرئاسية احتجاجات في فنزويلا، بعد أن أعلن مجلسها الانتخابي فوز الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، بحصوله على 51 بالمئة من الأصوات.
أخبار دولية
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