تحطم هليكوبتر عسكرية أميركية في اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن طائرة هليكوبتر عسكرية أميركية سقطت في حقل أرز في مقاطعة كاناغاوا جنوب غربي طوكيو اليوم السبت.



وأشارت الهيئة نقلًا عن إدارة الإطفاء المحلية إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.